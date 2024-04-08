Глава Самарской области обсудил вопросы сотрудничества с Василием Голубевым

Глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Во время встречи обсудили сотрудничество регионов и поддержку военнослужащих в зоне СВО.
Губернатор Самарской области отметил, что Ростовская область соединяет новые территории с другими регионами России и сталкивается с колоссальной нагрузкой. Через регион проходят транзитные грузы и вывод войск.
— Неоценимую помощь Ростовская область оказывает военнослужащим, которые были призваны с территории Самарской области. Вспомнить только трагические события в Макеевке, как здесь приняли наших бойцов, пострадавших от этой бесчеловечной атаки врага. Я сердечно благодарю вас, — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Благодаря сотрудничеству регионов удалось успешно реализовать инвестиционные программы сразу в нескольких сферах. Отдельно глава Самарской области поблагодарил губернатора за помощь в доставке гуманитарных грузов в зону СВО. На прошлой неделе военнослужащим передали 10 транспортных средств, более 100 дронов, запчасти для машин, спецсредства, снаряжение, амуницию и бытовые вещи. Василий Голубев подчеркнул, что налаженная связь продолжит взаимоотношения регионов.