Глава Самарской области обсудил вопросы сотрудничества с Василием Голубевым

— Неоценимую помощь Ростовская область оказывает военнослужащим, которые были призваны с территории Самарской области. Вспомнить только трагические события в Макеевке, как здесь приняли наших бойцов, пострадавших от этой бесчеловечной атаки врага. Я сердечно благодарю вас, — подчеркнул Дмитрий Азаров.