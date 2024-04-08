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Спикер ЗС Иркутской области предложил ввести полиграф для госслужащих в сфере лесничества

На предложение поступил весьма категоричный ответ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников предложил ввести полиграф для госслужащих в сфере лесничества. Данную инициативу председатель ЗС высказал на комиссии по незаконным рубкам с участием губернатора региона Игоря Кобзева, представителей министерств и правоохранительных органов. Он также добавил, что «объективно, надо запрещать санитарные рубки», передает ИА IrkutskMedia.

На предложение поступил весьма категоричный ответ, что в случае введения полиграфа все 700+ человек, которые работают в данной сфере, разом уволятся.