Спикер ЗС Иркутской области предложил ввести полиграф для госслужащих в сфере лесничества

Спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников предложил ввести полиграф для госслужащих в сфере лесничества. Данную инициативу председатель ЗС высказал на комиссии по незаконным рубкам с участием губернатора региона Игоря Кобзева, представителей министерств и правоохранительных органов. Он также добавил, что «объективно, надо запрещать санитарные рубки», передает ИА IrkutskMedia.