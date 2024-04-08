Губернатор Александр Гусев посадил в Воронеже крымскую сосну

— Это дерево может расти 500 лет. Уверен, что через 500 лет, когда мы будем пересаживать это дерево, Россия будет такой же сильной, крепкой, такой же единой, и будет в мире, наверное, доминирующим государством во всех аспектах — и экономическом, и социальном, и политическом. У нас большое будущее, и такие важные знаки и вехи, которые мы сейчас обозначаем, это будущее подчеркивают.