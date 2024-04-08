Губернатор Александр Гусев посадил в Воронеже крымскую сосну

В центре Воронежа в сквере Платонова за зданием областного правительства высадили саженцы, среди них и сосна, которую передали в регион из Республики Крым в честь юбилея возвращения полуострова и Севастополя в состав России. В акции «Русская весна. 10 лет вместе» приняли участие губернатор Александр Гусев и министр природных ресурсов и экологии области Наталья Ветер.
Саженцы, выращенные в питомнике полуострова, представители Республики Крым передали всем регионам страны на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Крымская сосна — это вечнозеленое хвойное дерево. Она символизирует долголетие, несокрушимость и вечную дружбу. Возраст саженца — три года.
— Это дерево может расти 500 лет. Уверен, что через 500 лет, когда мы будем пересаживать это дерево, Россия будет такой же сильной, крепкой, такой же единой, и будет в мире, наверное, доминирующим государством во всех аспектах — и экономическом, и социальном, и политическом. У нас большое будущее, и такие важные знаки и вехи, которые мы сейчас обозначаем, это будущее подчеркивают.
Кроме того, в сквере Платонова появились ели — колючая и сербская, а также дерен. Концепцию разработал специалист дирекции особо охраняемых природных территорий региона.
Губернатор Александр Гусев дал поручение определить место для создания аллеи, где появятся саженцы крымской сосны из питомников республики. Наталья Ветер, в свою очередь, отметила, что регион находится в хорошем контакте с правительствами Крыма и Севастополя. Высадку новых деревьев планируется провести уже осенью.