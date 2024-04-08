В Литве сообщили о прибытии первой бригады бундесвера

К концу года личный состав группы планируется увеличить до 150 человек. Специалисты оценят варианты передислокации, состояние инфраструктурных объектов и их соответствие требованиям бундесвера. До 80 процентов подразделения разместят на полигоне у населенного пункта Руднинкай на юге Литвы, остальную часть — в Рукле в центре республики.