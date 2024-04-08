Глава Минэнерго проведет в США переговоры с производителями сжиженного газа

Парликов сообщил и о запланированных встречах с Тимом Стюартом, президентом Ассоциации нефти и газа, а также с представителями компаний, производящих сжиженный природный газ (СПГ). Состоятся также переговоры с руководством организации Nuclear Energy Institute и входящих в нее компаний, таких как Holtec и NuScale, которые занимаются постройкой модульных ядерных реакторов в Румынии.