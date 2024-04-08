Глава Минэнерго проведет в США переговоры с производителями сжиженного газа

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Министр энергетики Виктор Парликов с восьмого по 11 апреля отправится с рабочим визитом в Вашингтон, где проведет встречи с высокопоставленными чиновниками администрации США и представителями энергетической отрасли страны.
«Этот визит является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки и продвижении программы реформ в области энергетики республики», — написал Парликов в соцсети.
Он сообщил, что в ходе визита у него запланированы переговоры с секретарем по энергетике Дженнифер М. Гранхольм, заместителями секретарей Госдепартамента, заместителем администратора USAID, руководством Международной финансовой корпорации развития США и Национального совета по безопасности, а также с представителями Палаты представителей и Сената.
Также молдавский министр обсудит вопросы энергетической безопасности с членами организации Oil and National Security Caucus и с участникам круглого стола, организованного Атлантическим советом.
Парликов сообщил и о запланированных встречах с Тимом Стюартом, президентом Ассоциации нефти и газа, а также с представителями компаний, производящих сжиженный природный газ (СПГ). Состоятся также переговоры с руководством организации Nuclear Energy Institute и входящих в нее компаний, таких как Holtec и NuScale, которые занимаются постройкой модульных ядерных реакторов в Румынии.