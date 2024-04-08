Радий Хабиров о паводке в Оренбурге: «Наши соседи оказались в беде»

— Это наши добрые соседи, они оказались в беде, — сказал Радий Хабиров. — Надо им помочь, отправляйте, что просят. Потом разберемся. Воду надо — значит, качайте и отправляйте. Санатории нам помогут.
Напомним, в Орске прорвало земляную дамбу на Ириклинском водохранилище, под водой оказались огромные территории. За сутки подтоплены почти 3,9 тыс домой, а также 8,7 приусадебных участков. Из опасной зоны спецслужбы эвакуировали 6,1 тысячи человек.
Ранее из Башкортостана в Оренбург отправили большую партию питьевой воды, а сейчас идет подготовка ее одного груза с водой и влажными салфетками.