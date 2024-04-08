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Главы Ростовской и Самарской областей обсудили вопросы взаимодействия регионов

Ростовская область, 8 апреля 2024. DON24.RU. Донской губернатор Василий Голубев встретился в Ростове-на-Дону с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Об этом сообщили в пресс-службе главы донского края.

Источник: Don24.ru

Как отмечалось на встрече, между регионами сложилось успешное сотрудничество, в том числе при реализации инвестиционных программ, в промышленной и гуманитарной сферах.

Особое значение уделяется укреплению сотрудничества для поддержки бойцов в зоне СВО. Именно Ростовская область соединяет новые территории России с другими регионами страны.

«Нагрузка на Ростовскую область ложится колоссальная — это и транзитные грузы, вывод войск на восстановление, в том числе наших земляков. Неоценимую помощь Ростовская область оказывает военнослужащим, которые были призваны с территории Самарской области», — сказал Дмитрий Азаров.

Тесное взаимодействие будет продолжено, добавил Василий Голубев.

«У нас всегда были очень плодотворные, результативные отношения. Уверен, что так будет и дальше», — сказал руководитель донского края.