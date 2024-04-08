Главы Ростовской и Самарской областей обсудили вопросы взаимодействия регионов

«Нагрузка на Ростовскую область ложится колоссальная — это и транзитные грузы, вывод войск на восстановление, в том числе наших земляков. Неоценимую помощь Ростовская область оказывает военнослужащим, которые были призваны с территории Самарской области», — сказал Дмитрий Азаров.