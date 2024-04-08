Путин поручил создать правительственную спецкомиссию по паводкам

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. К утру 8 апреля уровень воды в Урале вырос до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. Опасной считается отметка 930 см. По оценкам Росгидромета, пик паводка придется на 10 апреля, а стабилизации ситуации стоит ждать не ранее 20 числа.