Дуда не считает реальной угрозу нападения России на Польшу в ближайшие годы

5 февраля министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш выразил мнение, что страны НАТО должны быть готовы к любым сценариям в связи с активизацией российского наступления в ходе специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что все утверждения о «российской угрозе» представляют собой «страшилки для обывателей». По его словам, у России «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде». Отвечая на вопрос о возможности направить войска в Польшу, президент указал, что это возможно «только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию».