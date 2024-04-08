Дуда не считает реальной угрозу нападения России на Польшу в ближайшие годы

«Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. В то же самое время, реалистично ли предзнаменование [нападения России на Польшу]? Нет», — ответил Дуда на вопрос журналиста издания, считает ли он реалистичным нападение России на Польшу в перспективе ближайших нескольких лет.
Такого же мнения, как и Дуда, придерживаются более 40% польских граждан, о чем свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Ipsos по заказу радиостанции TOK FM в начале марта.
5 февраля министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш выразил мнение, что страны НАТО должны быть готовы к любым сценариям в связи с активизацией российского наступления в ходе специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что все утверждения о «российской угрозе» представляют собой «страшилки для обывателей». По его словам, у России «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде». Отвечая на вопрос о возможности направить войска в Польшу, президент указал, что это возможно «только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию».
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью тому же изданию ушел от ответа на вопрос журналиста, собирается ли Варшава заключить с Вашингтоном соглашение о размещении ядерного оружия на своей территории в рамках соответствующей программы НАТО Nuclear Sharing, отметив, что «ядерный зонтик» НАТО распространяется и на Польшу. Прежде власти страны изъявляли такое желание. Тем не менее в сентябре минувшего года Дуда заявил, что руководство страны пока не продвинулось в своем стремлении разместить в стране ядерное оружие.