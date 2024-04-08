Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва-Петербург

Билет на поезд, который будет курсировать по ВСМ Москва-Петербург, будет стоить чуть дороже «Сапсана», сообщал в интервью РИА Новости в октябре 2023 года гендиректор РЖД Олег Белозеров. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. ВСМ между Москвой и Петербургом должна стать пилотным проектом. Она сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут с нынешних 4 часов.