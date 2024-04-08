Глава Гагаузии назвала возможное объединение с Румынией смертью Молдавии

В 1918-м Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.