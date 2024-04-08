Осужденным мигрантам хотят ввести пожизненный запрет на въезд в Россию

Но, согласно практике, решение о нежелательности пребывания равняется сроку погашения судимости. По преступлениям небольшой и средней тяжести запрет на въезд будет действовать в течение 3 лет после отбытия наказания, по тяжким преступлениям — 8 лет, особо тяжким — 10 лет. Однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ.