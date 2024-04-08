Осужденным мигрантам хотят ввести пожизненный запрет на въезд в Россию

В настоящее время в РФ уже законодательно установлена возможность вынести решение о нежелательности пребывания в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, в том числе — находящегося в местах лишения свободы. Это уже является основанием для запрета на въезд.
Но, согласно практике, решение о нежелательности пребывания равняется сроку погашения судимости. По преступлениям небольшой и средней тяжести запрет на въезд будет действовать в течение 3 лет после отбытия наказания, по тяжким преступлениям — 8 лет, особо тяжким — 10 лет. Однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ.
Предлагается установить пожизненный запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе имеющим снятую и погашенную судимость за все категории преступлений.
Напомним, 29 марта МВД РФ внесло в правительство проект федерального закона об условиях въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, их пребывания и проживания на территории РФ.