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Осужденным мигрантам хотят ввести пожизненный запрет на въезд в Россию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Фракция ЛДПР предлагает ввести пожизненный запрет на въезд в Россию осужденных мигрантов — вне зависимости от категории преступлений. Авторы законопроекта считают, что «бывшие правонарушители из других стран — это потенциальные проводники террористической угрозы», передает корреспондент Podrobno.uz.

В настоящее время в РФ уже законодательно установлена возможность вынести решение о нежелательности пребывания в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, в том числе — находящегося в местах лишения свободы. Это уже является основанием для запрета на въезд.

Но, согласно практике, решение о нежелательности пребывания равняется сроку погашения судимости. По преступлениям небольшой и средней тяжести запрет на въезд будет действовать в течение 3 лет после отбытия наказания, по тяжким преступлениям — 8 лет, особо тяжким — 10 лет. Однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ.

Предлагается установить пожизненный запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе имеющим снятую и погашенную судимость за все категории преступлений.

Напомним, 29 марта МВД РФ внесло в правительство проект федерального закона об условиях въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, их пребывания и проживания на территории РФ.

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