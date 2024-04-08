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Лукашенко провел кадровый понедельник

На предыдущей неделе белорусский лидер также принял целый ряд кадровых решений, вызванных переходом чиновников на другие должности.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко в понедельник проводит кадровый день во Дворце Независимости, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Актуальные вопросы идеологической работы. И конкретно — пропаганды и контрпропаганды. Первый обозначил основные темы сегодняшнего разговора», — говорится в сообщении.

Белорусский лидер назначил Владимира Перцова, занимавшего пост министра информации, заместителем главы Администрации президента.

Ранее Лукашенко подписал документы об освобождении от должностей ряда высокопоставленных чиновников, которые теперь занимают депутатские кресла.

На прошлой неделе в четверг он также провел кадровый день. Были назначены главы концерна «Беллесбумпром» и председателя правления Банка развития. Также были согласованы на должности чиновники местной вертикали.

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Лукашенко Александр