Представитель Трампа опроверг сообщения СМИ о плане по урегулированию конфликта на Украине

По данным источников издания, «предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный регион Донбасс». Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на выборах президента США смог бы в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.