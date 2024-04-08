Представитель Трампа опроверг сообщения СМИ о плане по урегулированию конфликта на Украине

«Все это — фейковые новости от The Washington Post. Они просто это выдумали. Президент Трамп — единственный, кто говорит о необходимости прекратить бойню. [Действующий глава американской администрации] Джо Байден говорит о продолжении бойни», — сказал представитель Трампа газете New York Post.
7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы государства намерен добиваться от Украины территориальных уступок для завершения конфликта.
По данным источников издания, «предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный регион Донбасс». Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на выборах президента США смог бы в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.
В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона не имеет представления о том, как предвыборные обещания Трампа по скорому урегулированию конфликта вокруг Украины могут быть реализованы, соответствующих контактов не было.