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Лукашенко назначил Перцова замглавы президентской администрации

Высокопоставленный белорусский чиновник ранее отвечал за работу Министерства информации, а теперь будет курировать, в том числе и эту сферу.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова заместителем главы Администрации президента во время кадрового понедельника во Дворце Независимости.

По словам Лукашенко, идеологическая работа в настоящее время вышла на первый план, поэтому и принято решение о перемещении уже бывшего министра информации на соответствующую позицию в Администрацию.

Лукашенко напомнил, что, когда назначал замглавы администрации по экономике, то говорил о необходимости выстраивания пирамиды, чтобы на данного чиновника все хорошие специалисты в министерствах и ведомствах выводили свою работу.

По его мнению, таким образом должна быть построена и работа со средствами массовой информации, которые должны быть напрямую выведены на соответствующего замглавы Администрации.

«Может быть, даже иметь комиссию какую-то под своим руководством, чтобы посоветоваться, вовремя отреагировать», — цитирует Лукашенко БелТА.

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Идеолог — штучный товар

Глава государства обратил внимание на тот факт, что Перцов имеет хороший опыт работы в информационном поле. Поэтому в данной сфере нужно навести порядок, в том числе с идеологической работой.

По его словам, умение разговаривать с людьми — это достаточно редкое явление, поэтому способные вести идеологическое направление работы являются штучным товаром.

«Не просто прийти, как у нас когда-то в четверг был информационный политдень: надо — не надо, кто может — не может, поговорили и, зачастую, во вред», — особо отметил Лукашенко.

По его мнению, сегодняшнее кадровое решение является нужным и полезным. Предстоит проделать много работы, которая по своей сути будет самостоятельной.

«И глава Администрации, все остальные, я в том числе, будем вам помогать. Но эту работу надо выстроить. Я надеюсь, что вы это сделаете», — резюмировал глава государства.

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Телевидение, министерство, администрация

Владимир Перцов родился в Витебске в 1974 году и имеет дипломы о высшем образовании, полученные в Витебском госуниверситете и Академии управления.

Профессиональную карьеру он начинал на витебском телевидении, где прошел все ступени, вплоть до главного редактора областного радио.

Затем Перцов возглавил Гродненское телевидение, а с 2008 по 2010 годы руководил дирекцией вещания телеканала «РТР-Беларусь» ЗАО «Столичное телевидение».

Следующим этапом в карьере была должность директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси, которую он занимал на протяжении 11 лет.

В 2021 году Лукашенко назначил Перцова министром информации. Эту должность он занимал на протяжении трех последних лет.

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Лукашенко Александр