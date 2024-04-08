Лукашенко назначил Перцова замглавы президентской администрации

По словам Лукашенко, идеологическая работа в настоящее время вышла на первый план, поэтому и принято решение о перемещении уже бывшего министра информации на соответствующую позицию в Администрацию.

Лукашенко напомнил, что, когда назначал замглавы администрации по экономике, то говорил о необходимости выстраивания пирамиды, чтобы на данного чиновника все хорошие специалисты в министерствах и ведомствах выводили свою работу.

По его мнению, таким образом должна быть построена и работа со средствами массовой информации, которые должны быть напрямую выведены на соответствующего замглавы Администрации.

«Может быть, даже иметь комиссию какую-то под своим руководством, чтобы посоветоваться, вовремя отреагировать», — цитирует Лукашенко БелТА.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что Перцов имеет хороший опыт работы в информационном поле. Поэтому в данной сфере нужно навести порядок, в том числе с идеологической работой.

«Не просто прийти, как у нас когда-то в четверг был информационный политдень: надо — не надо, кто может — не может, поговорили и, зачастую, во вред», — особо отметил Лукашенко.