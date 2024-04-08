Лукашенко назначил Перцова замглавы президентской администрации

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова заместителем главы Администрации президента во время кадрового понедельника во Дворце Независимости.
По словам Лукашенко, идеологическая работа в настоящее время вышла на первый план, поэтому и принято решение о перемещении уже бывшего министра информации на соответствующую позицию в Администрацию.
Лукашенко напомнил, что, когда назначал замглавы администрации по экономике, то говорил о необходимости выстраивания пирамиды, чтобы на данного чиновника все хорошие специалисты в министерствах и ведомствах выводили свою работу.
По его мнению, таким образом должна быть построена и работа со средствами массовой информации, которые должны быть напрямую выведены на соответствующего замглавы Администрации.
«Может быть, даже иметь комиссию какую-то под своим руководством, чтобы посоветоваться, вовремя отреагировать», — цитирует Лукашенко БелТА.
Лукашенко предупредил чиновников: белорусы не должны думать о санкциях>>>.
Глава государства обратил внимание на тот факт, что Перцов имеет хороший опыт работы в информационном поле. Поэтому в данной сфере нужно навести порядок, в том числе с идеологической работой.
По его словам, умение разговаривать с людьми — это достаточно редкое явление, поэтому способные вести идеологическое направление работы являются штучным товаром.
По его мнению, сегодняшнее кадровое решение является нужным и полезным. Предстоит проделать много работы, которая по своей сути будет самостоятельной.
«И глава Администрации, все остальные, я в том числе, будем вам помогать. Но эту работу надо выстроить. Я надеюсь, что вы это сделаете», — резюмировал глава государства.
Лукашенко объяснил чиновникам, чем может обернуться их вранье ― видео>>>.
Владимир Перцов родился в Витебске в 1974 году и имеет дипломы о высшем образовании, полученные в Витебском госуниверситете и Академии управления.
Профессиональную карьеру он начинал на витебском телевидении, где прошел все ступени, вплоть до главного редактора областного радио.
Затем Перцов возглавил Гродненское телевидение, а с 2008 по 2010 годы руководил дирекцией вещания телеканала «РТР-Беларусь» ЗАО «Столичное телевидение».
Следующим этапом в карьере была должность директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси, которую он занимал на протяжении 11 лет.
В 2021 году Лукашенко назначил Перцова министром информации. Эту должность он занимал на протяжении трех последних лет.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!