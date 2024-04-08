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Федеральный министр приехал в Нижний Тагил

Министр образования РФ Валерий Фальков приехал в Нижний Тагил с рабочим визитом. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, главная тема его встреч — обеспечение ключевых заводов Свердловской области молодыми сотрудниками.

Источник: пресс-служба Минобрнауки РФ

Фальков посетил Нижнетагильский машиностроительный техникум (филиал УрФУ), осмотрел лаборатории и учебно-производственные мастерские и провел совещание о кадровой ситуации. На встрече, как уточнили в ведомстве, с министром обсудили ремонт здания техникума, капремонт общежития и развитие образовательных программ. Они, в частности, должны быть составлены в сотрудничестве с предприятиями региона.

Перечисленные изменения, по мнению главы Минобра, побудят школьников поступать в техникум и получать соответствующие специальности. «В конечном итоге это позволит предприятиям, расположенным в Нижнем Тагиле, в первую очередь Уралвагонзаводу, получать квалифицированных специалистов», — заявил Фальков на совещании.

Федерального министра, судя по публикации его пресс-службы, в Нижнем Тагиле сопровождали первый замгубернатора Алексей Шмыков (он подменяет ушедшего в отпуск Евгения Куйвашева), глава областного минобра Юрий Биктуганов, помощник уральского полпреда Евгений Гурарий, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и замгендиректора Уралвагонзавода Александр Бурков. Для последнего визит Фалькова стал одним из первых публичных появлений в должности: Бурков устроился на УВЗ чуть больше полугода назад, после отставки с поста губернатора Омской области.

В феврале Нижний Тагил посещал президент РФ Владимир Путин. В его программе, как напоминает УралПолит.Ru, были визит в местную школу № 32 и встреча с коллективом Уралвагонзавода.

образование