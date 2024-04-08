Федеральный министр приехал в Нижний Тагил

Федерального министра, судя по публикации его пресс-службы, в Нижнем Тагиле сопровождали первый замгубернатора Алексей Шмыков (он подменяет ушедшего в отпуск Евгения Куйвашева), глава областного минобра Юрий Биктуганов, помощник уральского полпреда Евгений Гурарий, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и замгендиректора Уралвагонзавода Александр Бурков. Для последнего визит Фалькова стал одним из первых публичных появлений в должности: Бурков устроился на УВЗ чуть больше полугода назад, после отставки с поста губернатора Омской области.