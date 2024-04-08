«Некоторые хотят повоевать, власть захватить». Лукашенко об информационной войне и планах беглых

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время идет информационная война, и Беларусь делает все, чтобы не допустить войны горячей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, назначая Владимира Перцова заместителем главы Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства предложил обсудить актуальные вопросы идеологической работы: «А конкретно — пропаганды и контрпропаганды. Сейчас эти вопросы весьма актуальны в этот сложный период для нашей страны. Если не сказать, что самый сложный». Лукашенко назначил Перцова заместителем главы Администрации Президента Перцов: Президент Беларуси поставил конкретные задачи по пропаганде и контрпропаганде «Конечно, насколько это возможно, я информирую общество и наших людей об основных моментах. Но не хотелось бы напрягать ситуацию, чтобы люди переживали, волновались. Но я-то понимаю, что ситуация непростая. И все сошлось сейчас на средствах массовой информации, — заявил Александр Лукашенко. — Сейчас эти сектора нашей жизни играют важнейшую роль вообще в развитии Беларуси. Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему — не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси».



Глава государства обратил внимание, что закоперщиками всего, инициаторами являются беглые. «Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: “Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!” На что кураторы им говорят: “Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее”. Типа московского этого “Крокус Сити”, не дай бог, теракты. И вооруженное противостояние в Беларуси. Цель — зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну, не наемников, а уже войска. Они же — “власть”.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси это понимают и видят, в том числе сколько выделяют денег. “Вы об этом говорите в СМИ откровенно и честно, это действительно так. Деньги разворовываются, их не хватает”, — заметил он.



Александр Лукашенко в этой связи упомянул о подготовленном для него свежем обзоре средств массовой информации, включая медиаресурсы оппонентов. “Выплеснулось от них (не наша контрпропаганда) в средства массовой информации — эти чаты и Telegram-каналы, — где они там объективно рассказывают (мы об этом знали и знаем), кто прикарманивает деньги, куда идут деньги, какие кто часы и трусы носит — все расписывают друг о друге, — отметил Президент. — Так оно и будет. Потому что есть более радикальные люди, которые заботятся не только о том, чтобы надеть часы за $9 тыс. или красивый костюм, макияж сделать. А которые хотят и повоевать, и власть захватить. Есть и те, кто нажиться на этом старается. Я предупреждал силовиков и наши спецслужбы о том, что это будет. Вот оно и случилось”. “Снег сошел — ужас”. Лукашенко рассказал о трупах на границе и напомнил о силе правды Лукашенко: миролюбивая Беларусь нужна и России, и Украине, но “Зеленский начинает нас цеплять” Глава государства в целом подчеркнул, что ситуация непростая и порой в ней трудно разобраться, а беглые все время подталкивают эту информационную повестку. “Они всю грязь сейчас собирают. Вот мы с вами встретились — ждите, с завтрашнего дня вас начнут выворачивать наизнанку и будут переписывать, куда вы ездили, летали, что вы делали, с кем вы встречались. И прочее, прочее… Это их сейчас повестка. Как мы мягко называем, информационно-психологические операции. На это они делают ставку. Хотя их кураторы склоняют к вооруженному противостоянию. И то, и другое не просто”.-0-

