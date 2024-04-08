Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане

В частности, перечень дополняется следующими праздниками:
- День работников в сфере оказания государственных услуг — 7 апреля;
- День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства — 16 апреля;
- День работника метрологии — 20 мая;
- День ветеринарного работника — 10 июля;
- День работника охотничьего хозяйства — первая суббота сентября;
- День работников высшего образования Республики Казахстан — 1 октября;
- День работника стандартизации — 14 октября;
- День органов антикоррупционной службы — 18 ноября.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 апреля.