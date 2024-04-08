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Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень дополняется следующими праздниками:

  • День работников в сфере оказания государственных услуг — 7 апреля;
  • День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства — 16 апреля;
  • День работника метрологии — 20 мая;
  • День ветеринарного работника — 10 июля;
  • День работника охотничьего хозяйства — первая суббота сентября;
  • День работников высшего образования Республики Казахстан — 1 октября;
  • День работника стандартизации — 14 октября;
  • День органов антикоррупционной службы — 18 ноября.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 апреля.

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