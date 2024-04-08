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Паводки, обстрел Запорожской АЭС и Япония в AUKUS. Темы брифинга Пескова

Ситуация с паводками в российских регионах, обстрел украинскими силами Запорожской АЭС, а также возможное присоединение Японии к оборонному союзу США, Великобритании и Австралии стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Глава Росрыболовства Илья Шестаков доложит ему, «как обстоят дела с поставками рыбы на внутренний рынок».

О паводках

В выходные президент «вплотную занимался» ситуацию с паводками в Оренбургской области. Он получил доклады об обстановке и поручил создать специальную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым.

В Курганской и Тюменской областях, где также ждут паводки, ведется «очень напряженная» информационная работа.

«Ситуация продолжает развиваться», поэтому «сейчас не время ставить какие-то оценки» главе МЧС и руководителям регионов.

Путин в ближайшее время не планирует посещать затронутые паводком регионы, он и так «держит руку на пульсе».

Стойкость жителей Орска «заслуживает высокой оценки». «Местные власти тоже работают, не жалея себя».

Об украинском обстреле Запорожской АЭС

Обстрел Запорожской АЭС украинскими силами — это «очень опасная провокация», которая может иметь «очень плохие последствия». «Киевский режим продолжает свою террористическую активность».

«Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки».

О контактах с Эрдоганом

Контакты между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «в целом готовятся». Их сроки пока не определены, но «понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть».

В отношениях России и Турции есть проблемы в финансовой сфере, и «очевидно, что является причиной». «По всем финансовым делам контакты [ведутся] на рабочем уровне».

О планах Германии отправить войска в Литву

«Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас». Этот шаг Берлина требует от Москвы «специальных мер по обеспечению собственной безопасности».

О присоединении Японии к AUKUS

В возможном приглашении Токио в AUKUS нет ничего нового: «Де-факто оборонный союз уже присутствует. Мы знаем о военном потенциале США, который размещен в Японии, кстати, вблизи наших границ».

Военное присутствие США в Японии «всегда было камнем преткновение в попытках выхода на урегулирование проблемы мирного договора» между Москвой и Токио.

Песков Дмитрий