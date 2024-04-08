Запад хочет направить в Белоруссию войска, заявил Лукашенко

Он обратил внимание, что инициаторами являются белорусские оппозиционеры, уехавшие на Запад. «Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: “Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!”. На что кураторы им говорят: “Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее”. Типа московского этого “Крокус Сити”, не дай Бог, теракты. И вооруженное противостояние в Беларуси. Цель — зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну, не наемников, а уже войска. Они же “власть”, — сказал президент Белоруссии.