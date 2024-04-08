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Екатерина Сибирцева покинет пост вице-мэр Екатеринбурга 19 апреля

Заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева проработает в должности вице-мэра до 19 апреля, сообщили в пресс-службе администрации.

Источник: Коммерсантъ

Ранее мэр Алексей Орлов принял от госпожи Сибирцевой заявление об отставке. По данным источника «Ъ-Урал» в администрации города, Екатерина Сибирцева покидает пост «по семейным обстоятельствам».

Госпожа Сибирцева заняла пост вице-мэра Екатеринбурга в 2020 году, сменив на посту Дмитрия Баранова. Ранее она работала заместителем главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам и начальником департамента образования Екатеринбурга.

По данным мэрии, за время работы Екатерины Сибирцевой в должности вице-мэра в Екатеринбурге построили новые спортивные объекты и три школы искусств. «Родились и стали традиционными крупные культурные и спортивные события, состоялось масштабное празднование 300-летия уральской столицы, прошел Международный фестиваль студенческого спорта», — сообщили в администрации.