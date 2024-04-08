Екатерина Сибирцева покинет пост вице-мэр Екатеринбурга 19 апреля

По данным мэрии, за время работы Екатерины Сибирцевой в должности вице-мэра в Екатеринбурге построили новые спортивные объекты и три школы искусств. «Родились и стали традиционными крупные культурные и спортивные события, состоялось масштабное празднование 300-летия уральской столицы, прошел Международный фестиваль студенческого спорта», — сообщили в администрации.