Токаев поручил срочно восстановить жилье, разрушенное паводками

Канат Шарлапаев доложил о результатах работы и планах в сферах промышленного развития, геологии, недропользования и строительства: в январе-феврале 2024 года обрабатывающая промышленность Казахстана выросла на 7,4 процента, особенно за счет машиностроения, металлургии, химии и легкой промышленности. Планируется ввести 180 проектов на 1,5 триллиона тенге, в процессе их реализации будет создано 17,8 тысячи рабочих мест; в прошлом году построено 157 тысяч жилищ, в этом году планируется 172 тысячи. На строительство 22 тысяч арендных квартир будет выделено более 300 миллиардов тенге.