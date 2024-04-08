Токаев поручил срочно восстановить жилье, разрушенное паводками

Канат Шарлапаев доложил о результатах работы и планах в сферах промышленного развития, геологии, недропользования и строительства: в январе-феврале 2024 года обрабатывающая промышленность Казахстана выросла на 7,4 процента, особенно за счет машиностроения, металлургии, химии и легкой промышленности. Планируется ввести 180 проектов на 1,5 триллиона тенге, в процессе их реализации будет создано 17,8 тысячи рабочих мест; в прошлом году построено 157 тысяч жилищ, в этом году планируется 172 тысячи. На строительство 22 тысяч арендных квартир будет выделено более 300 миллиардов тенге.
Через «Отбасы банк» будет запущена программа с финансированием 300 миллиардов тенге, что позволит предоставить гражданам 12 тысяч ипотечных займов; введена цифровая платформа E-Qazynakz для проведения аукционов на право недропользования в электронном формате, что значительно повысило их прозрачность и доступность; в настоящий момент завершается утверждение стоимости проектно-сметной документации для строительства нового жилья в регионах, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. Токаев поручил в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия.
Напомним, ранее Глава государства поручил акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов. Также поручено привести в порядок дороги.