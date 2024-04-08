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Глава администрации Грибановского района Воронежской области отправлен в отставку

Вячеслав Мамаев переходит на другое место работы.

В понедельник, 8 апреля, состоялось заседание Совета народных депутатов Грибановского района Воронежской области, на котором было рассмотрено два вопроса.

По первому из них было принято решение о досрочном сложении полномочий главы администрации района Вячеслава Мамаева с сегодняшнего дня по собственному желанию — в связи с переходом на другое место работы.

Вторым решением совета со вторника, 9 апреля, исполняющим обязанности главы назначен Михаил Тарасов — нынешний замглавы администрации Грибановского района.

— На заседании присутствовали 22 депутата из 30. Решения по обоим вопросам приняты единогласно, — сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. О том, что Вячеслав Мамаев может 8 апреля сложить полномочия РИА «Воронеж» сообщило в пятницу, 5 апреля.

Вероятным местом его назначения Вячеслава Мамаева является пост руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства в администрации Воронежа. В пятницу мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил, что Евгений Семынин был освобожден от этой должности по своей инициативе.