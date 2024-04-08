Лукашенко заявил об угрозе «горячей войны» для Белоруссии

«Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от “горячей войны”. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему — не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси», — сказал Лукашенко.