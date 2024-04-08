Минобороны Армении планирует заменить восклицание «Ура» на «Кецце»

24 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении реформировать армию по формату швейцарской модели, которая подразумевает обязательный призыв в армию всех мужчин с 18 до 30 лет, годных по состоянию здоровья. Служба составляет 260 дней, распределенных на десять лет. После прохождения базовой военной подготовки резервисты призываются на трехнедельные сборы раз в два года. Также господин Пашинян анонсировал увеличение зарплат военным и дополнительную аттестацию.