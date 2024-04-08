Минобороны Армении планирует заменить восклицание «Ура» на «Кецце»

В оборонном ведомстве подчеркнули, что междометье «ура» осталось в армии еще с советских времен и принято решение его «локализовать». В то же время авторы устава не планируют заменять «так точно» и «никак нет» при утвердительных и отрицательных ответах.
Минобороны Армении готовит новый устав воинской службы, внедрение которого будет проходить в рамках общих реформ армии. Указано, что окончательный вариант устава пока не готов, однако некоторые детали известны уже сейчас. Авторы документа сообщили, что не планируют адаптировать устав к какой-либо модели армии.
24 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении реформировать армию по формату швейцарской модели, которая подразумевает обязательный призыв в армию всех мужчин с 18 до 30 лет, годных по состоянию здоровья. Служба составляет 260 дней, распределенных на десять лет. После прохождения базовой военной подготовки резервисты призываются на трехнедельные сборы раз в два года. Также господин Пашинян анонсировал увеличение зарплат военным и дополнительную аттестацию.