Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем украинцам обострять отношения с Минском, но Владимир Зеленский пытается «цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам».
Он акцентировал внимание на информационной войне в регионе и вокруг Белоруссии, в частности. При этом Лукашенко отметил, что есть определенные радикально настроенные силы, западные кураторы белорусских оппозиционеров, которые хотели бы довести ситуацию до вооруженного противостояния.
«Этих бедолаг забросили в Украину, назвали “полком Калиновского”. Там больше сотни человек. Как они воюют, мы тоже знаем. Правда, я не совсем понимаю украинцев — зачем им обострять отношения с Беларусью. В этой ситуации, когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила. И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая — миролюбивая, спокойная, и Украине».
Он отметил, что «пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам». «Вот я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому, зачем это. Посмотрите на поведение президента России. Он очень аккуратен, осторожен. Он понимает: рано или поздно, все равно к миру придем. Какой мир будет, — это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь спокойная, миролюбивая им нужна будет», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что Украина начинает «подкручивать, подвинчивать». «И я не могу в этом плане обидеться на военных (украинских — ред.). Военные как раз себя ведут более-менее аккуратно, осторожно. Хотя они делают свое дело, грязное дело — с этими терактами, атаками и прочее. Мы это хорошо знаем по границе с Украиной», — сказал белорусский лидер.