Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии

Он отметил, что «пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам». «Вот я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому, зачем это. Посмотрите на поведение президента России. Он очень аккуратен, осторожен. Он понимает: рано или поздно, все равно к миру придем. Какой мир будет, — это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь спокойная, миролюбивая им нужна будет», — сказал Лукашенко.