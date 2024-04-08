Мирзиёев посетил кластер в Джизакской области — что поручил президент

Как отмечают специалисты, стройматериалы из базальта не ржавеют. Они легкие, но при этом очень прочные, устойчивы к щелочной среде бетонных смесей, солевым и кислотным растворам. Использование базальтовых материалов для стен повышает их прочность и обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Еще одно важное преимущество — они не горючи. При всех этих достоинствах стоимость продукции относительно недорогая.