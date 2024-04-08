Мэр Казани Ильсур Метшин высказался о современных мультфильмах

По словам главы, старшие поколения росли на «Винни Пухе», «Ну, погоди!», на смену пришли не такие дружелюбные, но тоже радующие глаз «Том и Джерри». Метшин отметил, что «от этого никуда не деться» и предложил не смотреть со стороны, а участвовать в воспитании детей, чтобы они выросли умными, справедливыми и добрыми.