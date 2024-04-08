Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Казани Ильсур Метшин высказался о современных мультфильмах

Первые видео, книжки, спектакли отпечатываются в формировании личности ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал родителей следить за тем, какие мультфильмы смотрят их дети. Первые видео, книжки, спектакли отпечатываются в формировании личности ребенка, считает градоначальник.

По словам главы, старшие поколения росли на «Винни Пухе», «Ну, погоди!», на смену пришли не такие дружелюбные, но тоже радующие глаз «Том и Джерри». Метшин отметил, что «от этого никуда не деться» и предложил не смотреть со стороны, а участвовать в воспитании детей, чтобы они выросли умными, справедливыми и добрыми.