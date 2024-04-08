Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль ушёл в отставку

— Глава региона поблагодарил Сергея Шаля за добросовестную работу, направленную на развитие Челябинской области, — рассказали в пресс-службе. — В правительстве региона Сергей Вернерович проработал почти 11 лет. За эти годы удалось добиться высоких результатов в строительной и дорожной отраслях, реализовать десятки значимых проектов благоустройства, серьёзно модернизировать систему ЖКХ.
В правительстве добавили, что Алексей Текслер представил Сергея Шаля к медали «За заслуги перед Челябинской областью» II степени.
Новым заместителем губернатора станет 43-летний Андрей Фалейчик, работающий с 2019 года главой Копейска..
Напомним, в середине марта Алексей Текслер назначил новым министром образования и науки Челябинской области Виталия Литке.