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Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль ушёл в отставку

В понедельник, 8 апреля, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль ушёл в отставку. Его место займет пока ещё мэр Копейска Андрей Фалейчик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Pchela.News

— Глава региона поблагодарил Сергея Шаля за добросовестную работу, направленную на развитие Челябинской области, — рассказали в пресс-службе. — В правительстве региона Сергей Вернерович проработал почти 11 лет. За эти годы удалось добиться высоких результатов в строительной и дорожной отраслях, реализовать десятки значимых проектов благоустройства, серьёзно модернизировать систему ЖКХ.

В правительстве добавили, что Алексей Текслер представил Сергея Шаля к медали «За заслуги перед Челябинской областью» II степени.

Новым заместителем губернатора станет 43-летний Андрей Фалейчик, работающий с 2019 года главой Копейска..

Напомним, в середине марта Алексей Текслер назначил новым министром образования и науки Челябинской области Виталия Литке.