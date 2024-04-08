Рустам Минниханов вручил Андрею Костину орден «За заслуги перед РТ»

В свою очередь, Костин подчеркнул успешное сотрудничество сторон. Он также отметил впечатляющую динамику развития республики и пообещал использовать все возможности для поддержки республики в реализации крупнейших инвестиционных проектов в ключевых сферах экономики — в строительстве жилья, транспортной инфраструктуры, развитии промышленности и обновлении индустриальных мощностей.