Рустам Минниханов вручил Андрею Костину орден «За заслуги перед РТ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным в Казани. Они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба главы РТ.
Минниханов выразил благодарность Костину за совместную работу. «Мы встречаемся, чтобы обсудить наши дальнейшие перспективные планы. Сегодня в республике действует 34 офиса в 9 городах. Кредитный портфель юридических лиц составляет 241 миллиард рублей», — отметил президент Татарстана.
В свою очередь, Костин подчеркнул успешное сотрудничество сторон. Он также отметил впечатляющую динамику развития республики и пообещал использовать все возможности для поддержки республики в реализации крупнейших инвестиционных проектов в ключевых сферах экономики — в строительстве жилья, транспортной инфраструктуры, развитии промышленности и обновлении индустриальных мощностей.
Во время встречи Минниханов вручил Костину орден «За заслуги перед РТ» «За значительный вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики».