Власти Молдавии хотят лишить страну суверенитета, заявил Шор

КИШИНЕВ, 8 апр — РИА Новости. Власти Молдавии планируют лишить молдаван идентичности и установить верховенство законов Евросоюза над национальными, заявил оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, комментируя проект поправок в конституцию страны.
Ранее в понедельник на сайте парламента Молдавии были опубликованы проекты поправок в Основной закон. Согласно документу, преамбула конституции будет дополнена словами «признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова».
«Читаю проект закона об изменениях к конституции Молдавии. Мало того что правящая партия планирует лишить молдаван своей идентичности и закрепить в основном законе страны непонятную “европейскую”. Мало того что они планируют утвердить верховенство европейских законов над молдавскими — а это означает, что планируются легализация гей-браков, смерть нашего сельского хозяйства, отказ от суверенитета и вступление в конфликт с соседями. в последнем пункте этого закона написано, что он вступает в силу с момента публикации подтверждения Конституционным судом результатов референдума. Исходя из текста, власть будто бы уже знает, какими будут результаты, и мнение народа ее совершенно не интересует».
Политик обратил внимание, что предложенные поправки идентичны с теми, что были внесены ранее в конституцию соседней Румынии. «Кстати, сложно не заметить, что предложенный проект закона практически скопирован с конституции Румынии. Видимо, власти нас готовят к тому, что скоро конституция у нас будет общей», — отметил Шор.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.