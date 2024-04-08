В Соборной мечети Крыма впервые пройдет намаз в честь окончания Рамадана

«Этот первый намаз праздничный, поэтому нам сейчас очень сложно даже предположить, какое количество будет людей. Очень много желающих приехать из разных регионов. Но учитывая, что это очень рано утром, примерно около половины седьмого, поэтому, естественно, не у всех будет возможность посетить. Но я уверен, что здание мечети будет заполнено», — сказал Аджимамбетов.