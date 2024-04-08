В Соборной мечети Крыма впервые пройдет намаз в честь окончания Рамадана

«Впервые с момента возвращения крымско-татарского народа на родину большой праздничный намаз будет проходить в Соборной мечети, которая уже построена. Это большое событие. Мечеть, скорее всего, будет полная, а там более двух тысяч людей помещается», — сказал он.
Приехать в новую мечеть желает очень много верующих, но не у всех будет такая возможность, поскольку богослужение будет происходить рано утром.
«Этот первый намаз праздничный, поэтому нам сейчас очень сложно даже предположить, какое количество будет людей. Очень много желающих приехать из разных регионов. Но учитывая, что это очень рано утром, примерно около половины седьмого, поэтому, естественно, не у всех будет возможность посетить. Но я уверен, что здание мечети будет заполнено», — сказал Аджимамбетов.
Это очень значимое событие для всех мусульман Крыма, подчеркнул он. Открытия этой Соборной мечети многие ждали долгие годы.
«Уже новое поколение подрастает — дети, которые только родились, когда фундамент закладывали. А сегодня им уже по пять-семь лет, и они будут впервые совершать праздничную молитву в новой большой Соборной мечети», — сказал Айдер Аджимамбетов.
Ранее планировалось, что все работы в Соборной мечети Симферополя завершатся весной, после чего она будет открыта для всех верующих. В январе 2024 года состоялось ее символическое открытие, в рамках которого был совершен первый намаз.