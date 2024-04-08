В Крыму стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет

«Все команды, которые нам необходимо отправить в воинские части за апрель, сформированы, и первая отправка будет уже 15 апреля. К нам на сборный пункт из других регионов граждане начнут прибывать 11 апреля, для того чтобы за эти четыре дня их переодеть в военную форму, выписать на них персональные электронные карты военнослужащих, оформить банковские карты для зачисления в дальнейшем денежного довольствия», — рассказал военком.
В муниципальных образованиях Крыма сформировано 25 призывных комиссий, откуда призывники направляются в республиканскую комиссию. В соответствии с планом Южного военного округа, в Крыму планируется призвать 2,5 тысячи человек. Завершится весенний призыв, согласно законодательству, 15 июля.
Граждане в возрасте от 27 до 30 лет, как правило, уже имеют высшее или средне-специальное образование, и это будет учтено при зачислении их на воинские должности, отметил Машуков.
«Люди с высшим профессиональным образованием, несомненно, улучшат положение внутри воинского коллектива в целом. Их будут назначать на должности соответственно их возрасту, опыту и образованию», — сказал он.
Военком также уточнил, что действие президентского указа о повышении призывного возраста не распространяется на тех мужчин, которые достигли 27 лет до 30 декабря включительно.
«Они были в установленном порядке сняты с воинского учета и зачислены в запас», — заключил Машуков.
Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о срочном призыве на воинскую службу был опубликован 31 мая. Согласно документу, в Вооруженные силы РФ весной этого года будут отправлены 150 тыс. человек. Министр обороны РФ заверил, что никто из срочников не будет направлен для прохождения службы в зону СВО.