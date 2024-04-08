В Крыму стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет

«Все команды, которые нам необходимо отправить в воинские части за апрель, сформированы, и первая отправка будет уже 15 апреля. К нам на сборный пункт из других регионов граждане начнут прибывать 11 апреля, для того чтобы за эти четыре дня их переодеть в военную форму, выписать на них персональные электронные карты военнослужащих, оформить банковские карты для зачисления в дальнейшем денежного довольствия», — рассказал военком.