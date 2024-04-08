Башкан Гагаузии допустила ввод молдавских войск в автономию

«Мы понимаем, что в этом случае [объявления независимости] будет реакция не только Кишинева, но и контролирующего действия молдавских властей Бухареста», — цитирует ее ТАСС.
По словам Гуцул, реакция может быть разной: от угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить автономию. Власти Гагаузии готовы к любому сценарию, подчеркнула она.
В конце марта 2024 года Гуцул заявил, что автономия не рассматривает вариант выхода из состава Молдавии. Она подчеркнула, что гагаузы считают страну своей родиной.
Позднее она допустила независимость автономии, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Так она ответила на слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что объединение двух стран может произойти внутри Евросоюза или вне его, но для этого нужно желание молдавских граждан.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Его столицей является город Комрат. Конституция Молдавии закрепляет в ст. 111 за Гагаузией статус автономии.