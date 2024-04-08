Башкан Гагаузии допустила ввод молдавских войск в автономию

Позднее она допустила независимость автономии, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Так она ответила на слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что объединение двух стран может произойти внутри Евросоюза или вне его, но для этого нужно желание молдавских граждан.