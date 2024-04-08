Мирзиёев: Получение хорошего дохода возможно при наличии инициативы в семье

«Этот типичный пример домохозяйства демонстрирует, что при наличии инициативы в семье получение хорошего дохода возможно. Приусадебные участки есть у многих, и многие хотят на них работать, им просто нужна поддержка. Например, важно привлекать местные предприятия для создания теплиц, а также предоставлять ульи, саженцы, семена и корма как единый пакет услуг и по доступной цене», — отметил Мирзиёев.