Молдова участвует в натовских учениях Sea Shield-2024 в Румынии

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Молдавские военнослужащие с восьмого по 12 апреля принимают участие в международных учениях Sea Shield-2024, проходивших в Румынии под эгидой НАТО.
При этом в Минобороны уточнили, что военные Национальной армии будут в ходе подготовки участвовать только в совместных с румынскими коллегами стрельбах в учебном центре «Бабадаг».
«Целью учений является повышение уровня функциональной совместимости, синхронизация оперативных действий между военными разных государств и развитие возможностей при выполнении миссий», — говорится в заявлении МО Молдовы.
Там также подчеркнули, что участие молдавских военнослужащих в международных маневрах происходит в соответствии с графиком подготовки Нацармии и планом внешней деятельности Министерства обороны и Национальной армии на 2024 год.