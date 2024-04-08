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Молдова участвует в натовских учениях Sea Shield-2024 в Румынии

Молдавские военные проведут совместные стрельбы со своими румынскими коллегами.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Молдавские военнослужащие с восьмого по 12 апреля принимают участие в международных учениях Sea Shield-2024, проходивших в Румынии под эгидой НАТО.

При этом в Минобороны уточнили, что военные Национальной армии будут в ходе подготовки участвовать только в совместных с румынскими коллегами стрельбах в учебном центре «Бабадаг».

«Целью учений является повышение уровня функциональной совместимости, синхронизация оперативных действий между военными разных государств и развитие возможностей при выполнении миссий», — говорится в заявлении МО Молдовы.

Там также подчеркнули, что участие молдавских военнослужащих в международных маневрах происходит в соответствии с графиком подготовки Нацармии и планом внешней деятельности Министерства обороны и Национальной армии на 2024 год.