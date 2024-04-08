«Они увеличиваются»: в США пришли в ужас из-за ситуации у Часова Яра

Как отмечается в материале, до недавнего времени Россия в основном использовала крылатые планирующие бомбы для нанесения ударов с дальней дистанции, но нехватка боеприпасов для украинской ПВО и большие бреши в защите позволили им ближе подлетать к позициям ВСУ.
«Теперь некоторые российские истребители летают гораздо ближе к линии фронта и атакуют ракетами малой дальности», — пишет Экс.
В качестве примера он приводит видеоролик, записанный на окраине Часова Яра, на котором российские штурмовики Су-25 наносят удары по позициям ВСУ с малой высоты.
«Ни одна ракета не поднялась им навстречу», — констатирует журналист.
Как отмечает Экс, нехватка артиллерийский снарядов и ракет ПВО стала главой проблемой для украинского гарнизона у Часова Яра.
На этом фоне Россия также усилила удары по объектам в крупных городах Украины, что вынуждает Киев концентрировать ПВО возле них, оголяя фронт, говорится в статье.
«Эти бреши будут увеличиваться по мере того, как заканчиваются боеприпасы ПВО», — предупредил журналист.
В пятницу советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике, в 15 километрах к западу от Артемовска.
Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, с 2014 года противник использовал город для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка воинских частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.