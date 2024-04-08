В преддверии Рамазан хайита президент помиловал свыше 420 осужденных

В частности, 135 человек были полностью освобождены от отбывания наказания, 200 — от отбывания наказания условно-досрочно.
Кроме того, 65 осужденным сократят сроки наказания, а 26 — поменяют его на более мягкое.
Среди помилованных 11 иностранцев, 50 женщин, 13 мужчин старше 60 лет, трое несовершеннолетних, а также пять лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций. Они чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления.
Президент поручил оказать помилованным содействие в социальной адаптации и трудоустройстве.