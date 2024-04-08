Bild: ФРГ поставила Украине гораздо меньше помощи, чем об этом говорит Шольц

Во-первых, как сообщает Гедехенс, Германия имеет право вернуть часть денег, потраченных на помощь Украине, из средств ЕС. Так, ФРГ уже получила от ЕС 31 миллион евро, но правящая коалиция уже запросила 3,4 миллиарда евро. Таким образом, эти деньги логично будет в конечном счете считать помощью ЕС Украине, а не помощью от ФРГ. Во-вторых, часть средств из шестимиллиардного пакета военной помощи Украине по факту пойдет на военную поддержку других стран и перевооружение вооруженных сил Германии (бундесвера). По факту, 2,6 миллиарда евро из этой суммы до Украины не дойдут, пишет издание. С учетом ряда других подсчетов получается, что реальные объемы оказанной и запланированной помощи ФРГ Украине составляют 21,7 миллиарда евро. Но при этом часть обязательств растянута во времени до 2028 года, соответственно, на данный момент Украина не получила и половину от этой суммы.