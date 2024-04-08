«Сегодня Вооруженные силы Украины предприняли очередное нападение на Запорожскую АЭС, сделав это повседневной практикой. Дрон был сбит и упал на крышу машинного зала реактора № 6. Детонации не было, взрывное устройство обезвредили. О жертвах и разрушениях не сообщается», — написал дипломат в Telegram-канале.
Постпред РФ в Вене заявил, что ВСУ сделали атаки на ЗАЭС повседневной практикой
ВЕНА, 8 апреля. /ТАСС/. ВС Украины вновь атаковали Запорожскую АЭС, превратив нападения в «повседневную практику». Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.