Постпред РФ в Вене заявил, что ВСУ сделали атаки на ЗАЭС повседневной практикой

«Сегодня Вооруженные силы Украины предприняли очередное нападение на Запорожскую АЭС, сделав это повседневной практикой. Дрон был сбит и упал на крышу машинного зала реактора № 6. Детонации не было, взрывное устройство обезвредили. О жертвах и разрушениях не сообщается», — написал дипломат в Telegram-канале.