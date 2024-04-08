Трюдо заявил, что Канада ведет переговоры о возможном вступлении в альянс AUKUS

«Да, мы уже являемся наблюдателями в рабочих группах второго компонента AUKUS. У нас были отличные переговоры с США, Великобританией и Австралией о том, как мы можем работать еще ближе. Откровенно говоря, это хорошие новости», — сказал Трюдо, отвечая на вопрос о том, может ли Канада стать частью этого альянса начиная с реализации инициатив его второго этапа, также называемого компонентом.
Премьер добавил, что положительно оценивает тот факт, что, помимо Канады, переговоры о вступлении в альянс начала Новая Зеландия, а Япония также проявляет активность в этом направлении.
Ранее Австралия и Новая Зеландия заявили о начале переговоров о возможном участии Веллингтона во втором, неядерном компоненте партнерства AUKUS. Вице-премьер Австралии Ричард Марлз отметил, что страны договорились о визите австралийской рабочей группы, которая проинформирует правительство Новой Зеландии о том, что представляет собой второй компонент альянса. Кроме того, 8 апреля стало известно, что члены AUKUS готовы совместно с Японией работать над развитием передовых военных технологий, не связанных с совместной разработкой атомных подводных лодок.
AUKUS — партнерство в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США, созданное в сентябре 2021 года для реализации ряда совместных оборонных инициатив по двум направлениям, называемым компонентами. Первый из них предполагает предоставление Австралии флота атомных ударных подводных лодок. Второй связан с совместной разработкой средств военного назначения в восьми областях, включающих подводные системы, квантовые технологии, искусственный интеллект и автономные системы, разработки в области кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы, гиперзвуковые летательные аппараты и средства их перехвата, а также инновации и технологии обмена информацией.
Страны альянса допускают, что блок может быть расширен за счет партнеров и единомышленников, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, в связи с чем Россия и Китай выражают озабоченность и призывают участников AUKUS строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.