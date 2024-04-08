Трюдо заявил, что Канада ведет переговоры о возможном вступлении в альянс AUKUS

«Да, мы уже являемся наблюдателями в рабочих группах второго компонента AUKUS. У нас были отличные переговоры с США, Великобританией и Австралией о том, как мы можем работать еще ближе. Откровенно говоря, это хорошие новости», — сказал Трюдо, отвечая на вопрос о том, может ли Канада стать частью этого альянса начиная с реализации инициатив его второго этапа, также называемого компонентом.