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Захарова заявила, что США и Британия спонсируют ядерный терроризм Киева

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. США и Британия, снабжая Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами, стоят за атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), спонсируют ядерный терроризм Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: Reuters

«За всем этим стоят, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, Британия и все те их сателлиты, которые поодиночке и коллективно снабжают киевский режим этими самыми беспилотными [летательными] аппаратами, этими самыми снарядами, которыми они заряжены, этими самыми деньгами, на которые все это производится, политической поддержкой и мотивацией, а также, самое важное, — информационным прикрытием», — сказала она. Захарова добавила, что европейское сообщество «спонсирует ядерный терроризм киевского режима», тем самым создавая угрозу всей планете.

Захарова Мария