Захарова заявила, что США и Британия спонсируют ядерный терроризм Киева

«За всем этим стоят, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, Британия и все те их сателлиты, которые поодиночке и коллективно снабжают киевский режим этими самыми беспилотными [летательными] аппаратами, этими самыми снарядами, которыми они заряжены, этими самыми деньгами, на которые все это производится, политической поддержкой и мотивацией, а также, самое важное, — информационным прикрытием», — сказала она. Захарова добавила, что европейское сообщество «спонсирует ядерный терроризм киевского режима», тем самым создавая угрозу всей планете.