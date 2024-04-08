Турция решила ввести в отношении Израиля новые меры противодействия

«Нет оправдания тому, что Израиль блокирует наши попытки доставить помощь жителям сектора Газа. В связи с такой ситуацией мы приняли решение ввести ряд новых мер против Израиля. Одобренные нашим президентом данные меры будут реализовываться безотлагательно и поэтапно. Они будут действовать, пока Израиль не объявит о полном прекращении огня и не позволит гуманитарной помощи беспрепятственно приходить в Газу», — сказал он. Фидан не уточнил, о каких именно мерах идет речь.
Министр пояснил, что ранее через Иорданию в Газу поступала гуманитарная помощь, которую сбрасывали с парашютов. Турция, по его словам, предложила Иордании присоединиться к этой работе и доставлять помощь военно-транспортной авиацией своих ВВС. «Это предложение было позитивно встречено иорданскими властями. О том, что Израиль отверг этот план, стало известно сегодня», — сказал Фидан.
О планируемых к принятию мерах Турции, как отметил Фидан, будет доведено до сведения общественности в ближайшие дни.
Глава МИД также отметил, что «Турция с самого начала не оставалась в стороне от бед палестинских братьев». «Мы приложили усилия, чтобы исламский мир и международное сообщество заняли позицию против Израиля. И в этом мы достигли успехов. Сейчас все мировое сообщество ожидает дня, когда власти Израиля ответят перед международным судом», — сказал он.
Фидан отметил, что к настоящему времени Турция направила 42 тыс. тонн помощи для жителей Газы. Недавно из Турции вышло девятое судно с помощью для анклава.