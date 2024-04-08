Турция решила ввести в отношении Израиля новые меры противодействия

«Нет оправдания тому, что Израиль блокирует наши попытки доставить помощь жителям сектора Газа. В связи с такой ситуацией мы приняли решение ввести ряд новых мер против Израиля. Одобренные нашим президентом данные меры будут реализовываться безотлагательно и поэтапно. Они будут действовать, пока Израиль не объявит о полном прекращении огня и не позволит гуманитарной помощи беспрепятственно приходить в Газу», — сказал он. Фидан не уточнил, о каких именно мерах идет речь.