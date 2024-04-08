Володин заявил, что ГД поддерживает механизм «автосогласования» в кабмине законопроектов

По словам Володина, правительство РФ приняло решение ввести механизм «автосогласования» — после истечения пяти дней проект отзыва или заключения будет считаться согласованным.
«Депутаты поддерживают решение правительства по введению автосогласования законопроектов. Это серьезный шаг вперед по совершенствованию работы над законодательными инициативами», — подчеркнул Володин. Он добавил, что взаимодействие Госдумы и правительства «носит конструктивный характер».
Как отметил ТАСС источник в Госдуме, по новым правилам «в течение пяти дней министерства-соисполнители по законопроекту должны направить проект отзыва профильному министерству». «Если в установленный срок они не успевают это сделать, то их позиция по законопроекту считается согласованной», — отметил собеседник агентства.
Сегодня правительству выделяется 30 дней на подготовку отзыва на депутатский законопроект.