Вашингтон
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин заявил, что ГД поддерживает механизм «автосогласования» в кабмине законопроектов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Депутаты поддерживают предложенный правительством РФ механизм согласования законопроектов, согласно которому министерства и ведомства должны будут предоставлять свои отзывы на законодательные инициативы депутатов в течение пяти дней, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

По словам Володина, правительство РФ приняло решение ввести механизм «автосогласования» — после истечения пяти дней проект отзыва или заключения будет считаться согласованным.

«Депутаты поддерживают решение правительства по введению автосогласования законопроектов. Это серьезный шаг вперед по совершенствованию работы над законодательными инициативами», — подчеркнул Володин. Он добавил, что взаимодействие Госдумы и правительства «носит конструктивный характер».

Как отметил ТАСС источник в Госдуме, по новым правилам «в течение пяти дней министерства-соисполнители по законопроекту должны направить проект отзыва профильному министерству». «Если в установленный срок они не успевают это сделать, то их позиция по законопроекту считается согласованной», — отметил собеседник агентства.

Сегодня правительству выделяется 30 дней на подготовку отзыва на депутатский законопроект.

Володин Вячеслав
Госдума