Метро до Пулково, ШМСД, Горская и автокластер. Путин дал поручения по агломерации Петербурга и Ленобласти

Упомянута в поручениях президента и КАД-2. К 1 июля Михаилу Мишустину и главе Росавтодора Вячеславу Петушенко предстоит отчитаться о начале строительства участка обхода Петербурга от деревни Кузьмолово до автомобильной дороги М-11 «Нева», а также о строительстве развязки на 681-м километре М-11 с подключением к аэропорту Пулково.