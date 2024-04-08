Белый дом не будет вмешиваться в ситуацию с возможным отстранением спикера Джонсона

Жан-Пьер в очередной раз повторила позицию американской администрации о необходимости как можно скорее согласовать дополнительное финансирование поддержки Украины. «В последние несколько недель, несколько месяцев мы видим, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса. Поэтому мы должны продолжить оказывать ей поддержку, как мы это делали на протяжении почти двух лет», — сказала она. «Сейчас мы хотим, чтобы спикер Джонсон вынес на голосование законопроект о выделении финансирования на нужды безопасности, мы знаем, что его поддержит абсолютное большинство. Мы хотим видеть его продвижение вперед», — подчеркнула Жан-Пьер.