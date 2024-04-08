Белый дом не будет вмешиваться в ситуацию с возможным отстранением спикера Джонсона

ВАШИНГТОН, 8 апреля, /ТАСС/. Белый дом не будет вмешиваться в ситуацию с возможным отстранением спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) и не станет чинить препятствия, если конгрессмены-демократы примут решение помочь ему сохранить должность. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на онлайн-брифинге для журналистов.
«Мы всегда очень четко давали понять, что лидер демократов [в Палате представителей Конгресса Хаким] Джеффрис решит, что будет правильным для его фракции. Мы не будем в это вмешиваться и позволим им решать, как они хотят двигаться дальше», — сказала она на борту самолета президента США Джо Байдена, направляющегося в Мэдисон, штат Висконсин. Так Жан-Пьер ответила на вопрос, будет ли Белый дом препятствовать возможному решению демократов «спасти Джонсона» от отстранения.
«Если бы спикер Джонсон вынес на голосование законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности, мы знаем, что он бы получил поддержку подавляющего большинства, но, что касается демократов и их планов на будущее, я оставлю это лидеру Джеффрису», — добавила представитель Белого дома.
Жан-Пьер в очередной раз повторила позицию американской администрации о необходимости как можно скорее согласовать дополнительное финансирование поддержки Украины. «В последние несколько недель, несколько месяцев мы видим, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса. Поэтому мы должны продолжить оказывать ей поддержку, как мы это делали на протяжении почти двух лет», — сказала она. «Сейчас мы хотим, чтобы спикер Джонсон вынес на голосование законопроект о выделении финансирования на нужды безопасности, мы знаем, что его поддержит абсолютное большинство. Мы хотим видеть его продвижение вперед», — подчеркнула Жан-Пьер.
Ранее законодатель Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) инициировала процедуру отстранения Джонсона от должности, предприняв при этом действия, которые фактически позволяют республиканцам блокировать ее инициативу. Она подтвердила, что решила таким образом лишь подать предупредительный сигнал спикеру, будучи недовольной его решениями, касающимися бюджетных вопросов и финансирования деятельности правительства.
Споры на Капитолийском холме
Американская администрация направила ранее на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.
Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.
13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.
Беседуя 27 февраля с журналистами после встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что «Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты», касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон тогда пообещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал «основным приоритетом» южную границу США и обеспечение ее безопасности.