ХАМАС отвергло последнее предложение Израиля о сделке по прекращению огня в Газе

По информации агентства, представители израильской стороны выдвинули это предложение на проходящих в Каире переговорах. Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что посредники, выступающие на консультациях между Израилем и ХАМАС, представили сторонам конфликта новое предложение о прекращении огня в палестинском анклаве, которое должно быть реализовано в три этапа.