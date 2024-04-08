В Киеве заявили, что ищут возможности установить связь с командой Трампа

«Мы ищем возможность коммуницировать [с окружением Трампа], они же формируют сегодня команду, я имею в виду выборную команду. И я думаю, что у них будет соответствующая коммуникация на уровне не только с Украиной, а с рядом стран, потому что все-таки международная политика — это будет один из ключевых трендов, которые будут обсуждаться в рамках этой электоральной кампании в Соединенных Штатах», — сказал он в ответ на вопрос о том, поддерживает ли офис украинского лидера связи с командой Трампа, чтобы донести до него взгляды Киева на урегулирование вооруженного конфликта с Россией.