В Киеве заявили, что ищут возможности установить связь с командой Трампа

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Украины ищут возможности установить связь с командой бывшего президента США Дональда Трампа, который претендует на выдвижение кандидатом в главы государства от Республиканской партии на выборах в ноябре. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Мы ищем возможность коммуницировать [с окружением Трампа], они же формируют сегодня команду, я имею в виду выборную команду. И я думаю, что у них будет соответствующая коммуникация на уровне не только с Украиной, а с рядом стран, потому что все-таки международная политика — это будет один из ключевых трендов, которые будут обсуждаться в рамках этой электоральной кампании в Соединенных Штатах», — сказал он в ответ на вопрос о том, поддерживает ли офис украинского лидера связи с командой Трампа, чтобы донести до него взгляды Киева на урегулирование вооруженного конфликта с Россией.
7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы государства намерен добиваться от Украины территориальных уступок для завершения конфликта. По данным источников издания, «предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный регион Донбасс». Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на выборах президента США смог бы в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер заявил, что сообщения в СМИ о подобном плане экс-президента не соответствуют действительности. В свою очередь Подоляк назвал «политической наивностью» расчет на урегулирование конфликта с РФ путем уступок Киевом части территорий.