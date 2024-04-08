Вольфович: Беларусь в ШОС будет переходным мостиком от Востока к Западу

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Беларусь может стать переходным мостиком между странами Востока и Запада, но при условии, что последние одумаются, такое мнение высказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1».
Он отметил, что Запад и Восток борются, при этом оппоненты теряют многое в экономическом плане от взаимодействия со Штатами в ущерб сотрудничеству с восточными государствами — Индией, Россией, Китаем и другими государствами, входящими в ШОС.
«Беларусь — это как раз тот переходной мостик, где и Запад может выиграть, если одумается и пойдет правильным путем, путем диалога, конструктивного взаимодействия, сотрудничества», — сказал Вольфович.
Он уточнил, что западные страны в ущерб своим интересам вводят санкции против республики, бьют таким образом по своей экономике, а это не лучшим образом сказывается на Европе.
«Посмотрите, что сегодня делают фермеры на территории Европы. Это не от хорошей жизни, это экономический кризис, который уже выплескивается наружу. Хотелось бы, чтобы политическое руководство стран Запада одумалось и не усугубляло отношения», — подчеркнул госсекретарь.
Он считает, что Беларусь, будучи европейской страной, которая находится посередине, будет способствовать сближению и расширению ШОС в сторону Запада.
Вольфович обратил внимание на то, что сегодня иначе смотрят на вопросы нового мироустройства. По его словам, США пытаются бороться за однополярный мир, но появились различные силы, которые хотят все решать мирно и с помощью диалога по разным вопросам международной повестки.
Он отметил, что вхождение Беларуси в ШОС будет содействовать экономическому развитию страны, улучшению социальных гарантий для ее жителей. Республику он назвал образцом поддержания мира и безопасности.
«Вступление нашей страны в ШОС еще больше укрепит безопасность, расширит рамки международного взаимодействия и рамки экономических возможностей для улучшения благосостояния нашей страны», — добавил госсекретарь.