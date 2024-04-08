Вольфович: Беларусь в ШОС будет переходным мостиком от Востока к Западу

Вольфович обратил внимание на то, что сегодня иначе смотрят на вопросы нового мироустройства. По его словам, США пытаются бороться за однополярный мир, но появились различные силы, которые хотят все решать мирно и с помощью диалога по разным вопросам международной повестки.