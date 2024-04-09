Гендиректор МАГАТЭ сообщил о стабилизации ситуации на Запорожской АЭС

Также Гросси отметил, что в предстоящие дни он планирует поднять данный вопрос в рамках Совета Безопасности ООН, потому что очевидно, что эта проблема «подвергает опасности международные мир и безопасность». По его словам, ранее он представил Совбезу пять основных принципов, которым должны следовать все стороны, когда речь идет об АЭС.